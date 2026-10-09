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МВД подтвердило факт пропажи материальных ценностей по делу блогерши Лерчек

МВД подтвердило факт пропажи материальных ценностей по делу блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Речь идет об исчезновении дорогих часов и украшений на сумму 14,4 млн рублей.

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