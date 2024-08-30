Польских судей за пьянку отстранили на год

Дисциплинарный комитет Польского футбольного союза (ПФС), рассмотрев дело о нарушении общественного порядка и правил поведения судьями Бартошем Франковски и Томашем Мусиалом, каждого из них отстранил на год и оштрафовал на 25 тысяч злотых (примерно 600 тысяч рублей).