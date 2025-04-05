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Царьград

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Депутат Госдумы Бессараб назвала условия для высокой пенсии

Депутат Госдумы Бессараб назвала условия для высокой пенсии

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб рассказала, как сформировать высокую пенсию.Для высокой пенсии необходимо получать высокую заработную плату и работать в белую, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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