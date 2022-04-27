Десмонд Бэйн получил технический за то, что оттолкнул Криса Финча

Десмонд Бэйн получил технический за то, что оттолкнул Криса Финча

Защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн во время 5-го матча серии первого раунда плей-офф против «Миннесоты» получил технический фол за то, что оттолкнул главного тренер соперника Криса Финча.

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