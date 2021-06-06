Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо...Учительница смыла с ученицы яркий макияж

ПриколистыДети и семьяСейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо...Учительница смыла с ученицы яркий макияж В городе Морозовск Ростовской области учительница школы 4 с криками заставила школьницу смыть яркий макияж.Вернуться к статье3112НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвылитый литойнадо бы родителей отстранить от воспитания ,сами неучи и взращивают себе подобных....Евгений СЕсли бы в школе был принят дресс код в части одежды и внешнего вида, а ученица его нарушила - ее можно было бы просто не пустить на урок не унижая и создавая конфликтную ситуацию. Виновата администрация школы, которая не создала одинаковые для всех правила поведения.Ольга Томашевич (Вишневская)Нужно вводить уставы для школ. И там прописывать, что можно, что нельзя.Владимир ГриневичН МНе мозга, а души...Tagir МагомедовВ этом инциденте, права конечно же учительница да она ещё классная руководительница за которого за каждого ученика и ученицы, которых так можно называть в наше время отвечает.Tagir МагомедовЭта учительница и классная руководительница, можно сказать в школе заменяет ихних родителей. В наше время то есть в СССР,Евгений СА "ихние" родители считают что внешний вид их дочери в норме. А допустимо ли чтобы ученики и "ихние" родители оценивали внешний вид учителя и если что не так тащили учительницу к рукомойнику?Anatolii KondratenkoМожет вы и своему начальнику будите определять что ему делать?Евгений СА школа по современной концепции это не воспитание а только услуга и учитель в ней не начальник а обслуга. Ваш пример не в тему...Tagir МагомедовУчителя у нас на голове ломали у каски и ничего, и никто не жаловался.Ольга Айкенберг (мордасова)Нужен контроль при входе в школу , на занятия пропускать только в том виде, который предписан правилами , а правила ужесточить. Этим должно заняться Министерство Образования. Это школа, а не дискотека!Евгений СВ данном конкретном случае правила отсутствуют. Значит и ограничения не уместны. Тем более нельзя унижать ученика...Anatolii KondratenkoА унижать учителя и не слушать можно?Владимир EвтушенкоНельзя унижать ученика, но раскрашенная была явно шлюхой, раз так накрасилась, как шлюха.Валерий ШтутинТут оба виноваты. Учительница должна как-то формировать подход, не унижая своих подопечных, требовать от них то, что нужно. Знаю, это бывает очень нелегко, но на то учитель и учитель, он учился в свое время, в том числе и этому. Ну а ученики (ученицы) часто провоцируют учителей, это тоже факт. Родители не всегда могут справиться со своими детьми, но они, в большинстве своем, не профессиональные педагоги, в отличие от учителей. Возможно, следует просто установить порядок, хотя бы на уровне школы, а возможно, и на региональном или, даже, федеральном уровне, чтобы ученики(цы) соблюдали какой-то дресс-код, находясь в школе. За ее пределами-это уже их дело. Раньше была школьная форма, потом ее отменили, возможно с благими намерениями, а получился "выпендреж" всех перед всеми (у меня костюм лучше, дороже, значит я круче тебя!). Тогда и в плане макияжа не будут возникать конфликты. В конце концов, можно вызвать нерадивых учеников(иц) в отдельный кабинет (совсем не обязательно к директору) и спокойно поговорить один на один, а не кричать при всем классе на ученика(цу).Андрей БалашовИшь ты какой умный! Все-то ты про всех знаешь... А ты поставь себя на место учителя и посмотрим как быстро полезешь на стенку от их интеллектуального уровня и манеры поведения. Знаю не по наслышке - старшая дочь преподает русский и литературу в колледже...Владимир EвтушенкоУ миллионов детей родители не получали никакого педагогического образовавния, но дети вырастают нормальными. Значит, у этой малолетней будущей шлюхи родители были с гнилью.Валерий ШтутинСогласен, и ничуть не оправдываю эту ученицу. Не знаю, конечно, всех подробностей именно этого дела, но знаю, что бывает очень трудно совладать с детьми, особенно, когда им пытаешься что-то объяснить, а они просто посылают подальше, говоря, что "это мое дело и не суй сюда нос!". Т.е. попросту не слушают, плюют на тебя. И это, естественно, выводит. На своих еще можно как-то воздействовать, а на чужих (в классе), конечно, все сложнее. И, конечно, многое берут они от родителей, чего там говорить.Валерий ШтутинЯ не утверждаю, что все знаю, наоборот, могу подтвердить, что бывает очень трудно что-либо втолковать ученикам (детям вообще), когда они просто плюют на тебя, считают тебя "отжившим экземпляром", а они-"современные, крутые, не чета нам!". Просто хочу сказать, что, к сожалению, приходится сталкиваться и с такими, и как-то с ними работать. Особенно это касается подростков, у которых ума еще недостаточно, а гонора хоть отбавляй.ГЧГалина ЧемаринаДа сколько можно этим соплякам все позволять, пусть раскрашивается и идет в клуб какой-нибудь, а в школе надо выглядеть прилично, с такими идиотами действительно нервы сдадут, да наверно еще и огрызалась.Андрей БалашовНу не без этого - наверняка... только слезла с горшка и уже личность,имею право... только эти личности редко вспоминают об обязанностях...bianka БелаяКонечно, учительница вышла из себя. Не думаю, только из- за проститутской раскраски " ученицы". Наверняка девка и вела себя вызывающе,хамила, т.к уверена в своей безнаказанности. Конечно, нужно оградить учителя от таких разборок: школьников, которые явились в школу в неподобающем виде, с нарушением предписанной формы одежды, заворачивать домой и ставить на вид родителям. Конечно, при современных установках, когда учитель низведён до ранга безответной прислуги, а ядемамки запросто заявляют, что, де, она сейчас пойдёт и " разорвёт училку на британский флаг", это предложение выглядит фантасмагориейегор егоровКрайне настораживает, что в последнее время ученики заранее знают, когда надо снимать, что наводит на мысли о провокациях с целью вывести учителя из себя и заснять это, а при достаточном упорстве вывести из себя можно любогоМихаил СартинВседозволенность ведет к потере ограничений которые нам необходимы в повседневной жизни. Отсюда сопляки сидят в транспорте рядом со стоящими бабками, отсюда стрельба в школе, а почему нельзя? А раньше и заборов-то в школу не делали. А учителей уважали.Comandor ComandorИ правильно сделала учительница! Школа - это не маски-шоу какие то!Юрий БарановУчитель в классе - это как судья на (стадионе ,ринге , ледовом поле ) . Судья всегда прав ,если не согласен - можешь оспаривать после матча. В данном случае учительницу Вынудили уволиться ... ,будут иметь последствия ,а самое худшее ,что дети уяснили ,что несправедливость может торжествовать .Андрей БалашовОна пришла в школу, а не на блядки... Тем не менее, мы не знаем: 1. Какие отношения были у учителя и ученицы; 2. В каком классе произошли события; 3. Из какой семьи эта ученица. Вполне вероятно что имела место спланированная провокация. Единственное что неправильно сделала учительница - не сфотографировала "красотку" чтобы показать и директору и родителям. да и не надо было увольняться - она была на все 100 права. Как себя ведут современные дети... не буду рассказывать... наблюдайте....Елена СоколоваА где видео ? Не понятно, какой макияж был.Владимир EвтушенкоСколько ле6т школьнице?Юрий КолобродовНаписать заявление на имя завуча с запросом текста "Устава школы" . И прочитать, в каком виде ученик должен являться в школу на уроки (не на вечер встречи выпускников). И там будет все прописано. Вот только умывать не стоило, надо было просто выпроводить "матрёшку" из класса и написать в дневнике родителям соответствующую "ксиву"!Комментировать
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