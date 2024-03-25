❕В Севастополе ЦИПсО рассылает школьникам сообщения с предложением совершить теракт «ЦИПсО уже запустили в соцсетях и мессенджерах рассылки с призывами становиться преступниками.
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❕В Севастополе ЦИПсО рассылает школьникам сообщения с предложением совершить теракт «ЦИПсО уже запустили в соцсетях и мессенджерах рассылки с призывами становиться преступниками.