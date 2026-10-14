RONALD WITTEK/EPA/TASS Установление причастности какого-либо государства к атаке на энергетическую инфраструктуру вряд ли изменит политику Германии в отношении помощи Украине, а удар по газопроводам "Северный поток" может трактоваться как действие по самообороне.
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