В ХАМАС призвали надавить на Нетаньяху

Палестинское движение ХАМАС заявило, что не заинтересовано в новых предложениях о прекращении огня в секторе Газа, а требует давления на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху для выполнения уже достигнутых соглашений.
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