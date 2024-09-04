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В ХАМАС призвали надавить на Нетаньяху

В ХАМАС призвали надавить на Нетаньяху

Палестинское движение ХАМАС заявило, что не заинтересовано в новых предложениях о прекращении огня в секторе Газа, а требует давления на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху для выполнения уже достигнутых соглашений.

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