Экс-следователь заочно арестован за взятку от хакеров на 7,3 миллиарда рублей

Бывшему силовику Дмитрию Губину, скрывающемуся за рубежом, грозит до 15 лет лишения свободыБасманный суд Москвы заочно арестовал бывшего следователя Дмитрия Губина на случай его экстрадиции или задержания на территории России.
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