Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделения группировки войск «Север» заняли выгодные рубежи и позиции.
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