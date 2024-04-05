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Киевский режим планирует штрафовать украинцев за неявку в военкомат на сотни тысяч гривен

Киевский режим планирует штрафовать украинцев за неявку в военкомат на сотни тысяч гривен

Правительство Украины совместно с министерством обороны подготовило законопроект, согласно которому за уклонение от мобилизации украинцев будут штрафовать до 204 тысяч гривен (5 230,85 долларов по курсу), а за отказ от медосмотра сажать в тюрьму на пять лет, – сообщают украинские СМИ.

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