Киевский режим планирует штрафовать украинцев за неявку в военкомат на сотни тысяч гривен

Правительство Украины совместно с министерством обороны подготовило законопроект, согласно которому за уклонение от мобилизации украинцев будут штрафовать до 204 тысяч гривен (5 230,85 долларов по курсу), а за отказ от медосмотра сажать в тюрьму на пять лет, – сообщают украинские СМИ.