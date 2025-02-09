Запеченный картофель с соусом мохо-верде. Так вкусно вы еще не пробовали

Некрупный картофель как правило отправляется в супы, но делать этого не стоит. Покажем, как приготовить из него достойное ресторана блюдо: главная особенность рецепта кроется в универсальном зеленом соусе мохо верде.
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