Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

Запеченный картофель с соусом мохо-верде. Так вкусно вы еще не пробовали

Запеченный картофель с соусом мохо-верде. Так вкусно вы еще не пробовали

Некрупный картофель как правило отправляется в супы, но делать этого не стоит. Покажем, как приготовить из него достойное ресторана блюдо: главная особенность рецепта кроется в универсальном зеленом соусе мохо верде.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Соус шикарный))
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12 час.
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