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Белорусские фигуристы Сафонова, Лебедев, Юрова и Бушланов выступят вне конкурса на Гран-при России в Казани

Белорусские фигуристы выступят на этапе Гран-при России в Казани «Идель» вне конкурса.  В женских соревнованиях примет участие Виктория Сафонова, в мужских – Александр Лебедев.

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