Отец Ламина Ямаля уверен в будущих успехах своего сына

Сборная Испании готовится к финалу чемпионата Европы 2024 года против команды Англии. Это не первое крупное соревнование для испанских футболистов, ведь они также участвовали в Евро-2024, где показали хорошие результаты.
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