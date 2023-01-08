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ACB. «Реал» – «Гран-Канария», «Баскония» – «Валенсия» и другие матчи

В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся пять матчей. «Реал» в Мадриде примет «Гран-Канарию», «Баскония» сыграет с «Валенсией».

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