Анкалаев после победы над Сантосом: «Думаю, теперь мы готовы к большим вызовам»

Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев прокомментировал победу над Тиаго Сантосом на UFC Fight Night 203.

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