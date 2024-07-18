Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

Вместо фотолитографа — струйный принтер.

Вместо фотолитографа — струйный принтер.

На первый взгляд это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой: мы знаем, что фотолитограф, ключевое оборудование в производстве микрочипов, является одним из сложнейших и самых дорогих инструментов за всю историю человечества.

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