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Царьград

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"Ветряночные вечеринки": чем грозит намеренное заражение ребёнка

"Ветряночные вечеринки": чем грозит намеренное заражение ребёнка

Врач рассказал об опасности намеренного заражения детей ветрянкой.В последнее время среди родителей стала популярной практика так называемых "ветряночных вечеринок", когда детей намеренно заражают ветряной оспой.

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