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Власти ХМАО не спешат исполнять поручения врио губернатора Кухарука, которые он дал на встречах с населением

Власти ХМАО не спешат исполнять поручения врио губернатора Кухарука, которые он дал на встречах с населением

Подчиненные врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука не спешат исполнять его поручения, которые были им даны во время встреч с населением.

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