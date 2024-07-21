Власти ХМАО не спешат исполнять поручения врио губернатора Кухарука, которые он дал на встречах с населением

Подчиненные врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука не спешат исполнять его поручения, которые были им даны во время встреч с населением.
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