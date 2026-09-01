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Орелtimes

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Орелстат сравнил прошедшее лето с погодными аномалиями прошлых лет

Орелстат сравнил прошедшее лето с погодными аномалиями прошлых лет

Орелстат в своих социальных сетях решил временно отвлечься от сухих экономических индексов и обратился к самой насущной теме – погоде.

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