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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий о сборной медиафутбола России: «Моя задача как тренера – сделать из булок более твердую массу»

Леонид Слуцкий высказался о работе в сборной медиафутбола России. Экс-тренер «Шанхай Шэньхуа» возглавил команду 10 августа.

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