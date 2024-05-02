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Google заплатил Apple $20 миллиардов за то, чтобы стать поисковой системой «по умолчанию» в Safari

Google заплатил Apple $20 миллиардов за то, чтобы стать поисковой системой «по умолчанию» в Safari

Согласно судебным документам антимонопольного иска Министерства юстиции США против Google, материнская компания Alphabet заплатила iPhone $20 миллиардов в 2022 году, чтобы её поисковая система стала «поисковиком по умолчанию» в браузере Safari.

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