Google заплатил Apple $20 миллиардов за то, чтобы стать поисковой системой «по умолчанию» в Safari

Согласно судебным документам антимонопольного иска Министерства юстиции США против Google, материнская компания Alphabet заплатила iPhone $20 миллиардов в 2022 году, чтобы её поисковая система стала «поисковиком по умолчанию» в браузере Safari.
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