Министр Марченко: в ближайшие 30 лет Украина не вернет долги Западу

Внешний долг Украины достиг рекордной суммы в 171 миллиард долларов. Однако в ближайшие 30 лет она не станет возвращать деньги западным кредиторам, сообщил телеканалу «Рада» министр финансов Сергей Марченко.
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