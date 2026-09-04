Epinephrine injection recalled over leaking, cracked vials

Drugmaker American Regent launched a voluntary recall of epinephrine injection due to leaking and cracked multidose vials USP 30 mg/ 30 mL, 1 mg/mL.
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