80 лет назад завершилось освобождение Бреста от немецко-фашистских захватчиков Брест был освобождён Красной Армией в ходе Люблин-Брестской наступательной операции.
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80 лет назад завершилось освобождение Бреста от немецко-фашистских захватчиков Брест был освобождён Красной Армией в ходе Люблин-Брестской наступательной операции.
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