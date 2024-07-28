Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 095 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    ужас...🇷🇺🌗 Надо же, к...
  • Сергей Захаров
    Если наш гарант сказал что будут наносить удары в ответ на их удары по России сих аэродромов то надо держать слово ве...Украина разместил...
  • yumashev
    Над нейтральными водами Чёрного моря летают самолёты разведчики НАТО. После чего ВСУ наносят удар по Крыму. Надо пред...В Пентагоне заяви...
80 лет назад завершилось освобождение Бреста от немецко-фашистских захватчиков

80 лет назад завершилось освобождение Бреста от немецко-фашистских захватчиков Брест был освобождён Красной Армией в ходе Люблин-Брестской наступательной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх