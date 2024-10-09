Из-за пожара на нефтебазе Приморский, Береговое, а также микрорайон Ближние Камыши в Феодосии остались без водоснабжение

Из-за пожара на нефтебазе Приморский, Береговое, а также микрорайон Ближние Камыши в Феодосии остались без водоснабжениеКак сообщает пресс-служба «Воды Крыма», частичное или полное отсутствие воды связано с ликвидацией ЧС.