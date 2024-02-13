В московском метро можно запросто встретить американскую послицу

В следующий раз спускаясь в подземку российской столицы, приглядитесь к людям в толпе. Может быть, вы встретите самого американского посла, уверяет официальный telegram дипломатической миссии США в Москве.
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