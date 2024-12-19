СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 300 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Историю развала СССР я не читала. А в этом референдуме участие принимала. И я и другие мои знакомые. Сомнений о чем с...Жога перешёл в ат...
  • Алексей
    Все вы черти, всех вон из РФ, со всеми строгий визовый режим 👍«Негодяи есть у в...
  • Игорь Василевский
    Интересно, а абхазы и грузинам с турками ничего не будут гарантировать за инвестиции? А кому они тогда будут нужны, т...«Россия - не союз...

«Россия - не союзник»: оппозиция Абхазии определилась с вектором будущего страны

«Россия - не союзник»: оппозиция Абхазии определилась с вектором будущего страны

В Госдуме РФ надеются, что к лету ситуация с Абхазией наладится: там, мол, очень любят российских гостей, и турпоток восстановится в полном объеме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
F I
ну дык турки придут по самый язык обезание сделают...
Ответить
3 час.
burmik
Печально все это, но всему есть цена. С другой стороны если в Абхазии сделают полицию как в Грузии. Открытую, неподкупную, выполняющую свою работу на 100%. Это будет здорово!
Ответить
2 час.
Игорь Василевский
Интересно, а абхазы и грузинам с турками ничего не будут гарантировать за инвестиции? А кому они тогда будут нужны, такие всем нужные? И кто будет восстанавливать эту &quot;гордую и независимую&quot; территорию? Грузины? Так они вырежут половину населения. Турки? Пример аджарии перед глазами - и в качестве кого там аджарцы? Подай-принеси и то не везде?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх