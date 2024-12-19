В Госдуме РФ надеются, что к лету ситуация с Абхазией наладится: там, мол, очень любят российских гостей, и турпоток восстановится в полном объеме.
«Россия - не союзник»: оппозиция Абхазии определилась с вектором будущего страны
Комментарии
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F I
ну дык турки придут по самый язык обезание сделают...
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3 час.
burmik
Печально все это, но всему есть цена. С другой стороны если в Абхазии сделают полицию как в Грузии. Открытую, неподкупную, выполняющую свою работу на 100%. Это будет здорово!
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2 час.
Игорь Василевский
Интересно, а абхазы и грузинам с турками ничего не будут гарантировать за инвестиции? А кому они тогда будут нужны, такие всем нужные? И кто будет восстанавливать эту "гордую и независимую" территорию? Грузины? Так они вырежут половину населения. Турки? Пример аджарии перед глазами - и в качестве кого там аджарцы? Подай-принеси и то не везде?
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2 час.
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