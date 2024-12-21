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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «Бессмысленно говорить о титуле Ферстаппена в «Макларене» – невозможно разделить вклад пилота и машины»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер посчитал бессмысленными рассуждения о том, стал бы пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен чемпионом в других командах.

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