Как сделать интересные игрушки для хомячка своими руками

Хомячки – очень милые и интересные питомцы. Они любят играть и исследовать окружающее пространство. Чтобы сделать жизнь вашего хомяка более насыщенной и разнообразной, можно смастерить для него различные игрушки своими руками.
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