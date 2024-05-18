Употребление этого напитка в детстве может противостоять ожирению во взрослом возрасте

Ученые сделали неожиданный вывод. Источник: Freepik Пускай диетологи не устают критиковать фруктовый сок за большое содержание углеводов при практически полном отсутствии клетчатки, похоже, этот напиток все же может оказать большую услугу родителям сладкоежек.
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