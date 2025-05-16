В Боливии произошли столкновения полиции и сторонников Моралеса

Слезоточивый газ против сторонников бывшего президента Боливии Эво Моралеса, которому конституционный суд закрыл возможность участвовать в выборах главы государства, применила полиция в Ла-Пасе, 16 мая сообщила боливийская газета El Deber.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии