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В Москве стартовали онлайн-показы фестиваля документального кино "ОЗА"

В Москве стартовали онлайн-показы фестиваля документального кино "ОЗА"

Центр Вознесенского совместно с Patriki Film Festival представляют новый фестиваль актуального документального кино под названием "ОЗА", посвященный столетию Зои Богуславской — писательницы, драматурга, жены и музы поэта Андрея Вознесенского.

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