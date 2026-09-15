Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему до 1917 года в России «не признавали» дактилоскопию женщин

Начать придётся с неудобного: закона, циркуляра или судебного решения, которым в Российской империи запрещалось бы снимать отпечатки пальцев у женщин или не признавались бы такие отпечатки доказательством, не существует.

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