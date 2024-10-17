Совет директоров «Северстали» обсудит дивиденды - основные события 18 октября

В пятницу, 18 октября, совет директоров «Северстали» обсудит дивиденды за 3 квартал 2024 года. Как ожидается, рекомендация будет раскрыта 21 октября - в этот же день компания планирует опубликовать отчет по МСФО за июль-сентябрь этого года.