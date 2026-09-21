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Аргументы недели

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Муниципальная охрана или частная армия? Как Кличко готовит плацдарм для возможного захвата власти на Украине

Муниципальная охрана или частная армия? Как Кличко готовит плацдарм для возможного захвата власти на Украине

Пока внимание украинского общества приковано к фронтовым сводкам, в тылу украинской столицы разворачивается своя, не менее напряженная игра за власть и влияние.

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