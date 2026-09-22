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Орлов: «Слуцкий хотел бы пойти в российские команды. Думаю, он с удовольствием возглавил бы «Зенит»

Орлов: «Слуцкий хотел бы пойти в российские команды. Думаю, он с удовольствием возглавил бы «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что Леонид Слуцкий с радостью принял бы предложение возглавить «Зенит».

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