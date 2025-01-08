"Спартак" предупредил болельщиков о возможных провокациях на матче против СКА

Пресс-служба московского "Спартака" на официальном сайте клуба опубликовала заявление, в котором предупредила болельщиков, планирующих посетить матч выездной регулярного чемпионата против петербургского СКА, о возможных провокациях.
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