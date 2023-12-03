НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» много выиграл, но надо понять, что это исключение. Ненормально брать требл и 5 АПЛ за 6 лет. Нас ждут плохие моменты»

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» много выиграл, но надо понять, что это исключение. Ненормально брать требл и 5 АПЛ за 6 лет. Нас ждут плохие моменты»

Сегодня «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» и попытается защитить серию из 27 матчей без домашних поражений, которая началась более года назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх