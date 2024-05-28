Гости юбилейного фестиваля «Золотая хохлома» смогут добраться до площадки мероприятия на электричках

Гости XX Международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома», который пройдет в Семенове Нижегородской области 15 – 16 июня, смогут добраться до площадки мероприятия на регулярных электропоездах.
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