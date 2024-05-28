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Нижегородская правда

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Гости юбилейного фестиваля «Золотая хохлома» смогут добраться до площадки мероприятия на электричках

Гости юбилейного фестиваля «Золотая хохлома» смогут добраться до площадки мероприятия на электричках

Гости XX Международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома», который пройдет в Семенове Нижегородской области 15 – 16 июня, смогут добраться до площадки мероприятия на регулярных электропоездах.

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