Турецкий суд объявил Нетаньяху в розыск. Требует посадить его пожизненно

Стамбульский суд 14 июля распорядился выдать международный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с перехватом Израилем флотилии с гуманитарной помощью, направлявшейся в Газу.
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