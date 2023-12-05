Султан Хамзаев, депутат Государственной думы России, выступил с предложением запретить показ употребления алкоголя в фильмах.
Депутат Хамзаев предложил запретить показ употребления алкоголя в фильмах
Комментарии
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Сергей БСА
а еще давайте запретим женщинам , для начала в думе, ходить без хиджаба. ну так это что бы аллах был милостив к законотворцам, а мужики тусть в чалме и халатах запуливают по думе и охотном ряду. Они там мусульмане что то по видимому курят забойное, раз алкоголь аллах не велит пить.
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14 час.
Василий Лыгин
Хамзаев достал! Если вера запрещает ему употреблять вино, то своими предложениями о запретах он оскорбляет чувства верующих, кому их вера не запрещает употреблять вино(кагор при причастии)
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12 час.
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