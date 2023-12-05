Депутат Хамзаев предложил запретить показ употребления алкоголя в фильмах

Сергей БСА

а еще давайте запретим женщинам , для начала в думе, ходить без хиджаба. ну так это что бы аллах был милостив к законотворцам, а мужики тусть в чалме и халатах запуливают по думе и охотном ряду. Они там мусульмане что то по видимому курят забойное, раз алкоголь аллах не велит пить.