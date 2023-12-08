Бывший министр спорта Колобков: для меня предстоящая Олимпиада неинтересна

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что нейтрально относится к заявлению Международного олимпийского комитета (МОК), который принял решение допустить российских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх - 2024 в Париже в нейтральном статусе.
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