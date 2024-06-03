Директриса, где выпускницы снимали белье, сняла с себя должность

Инцидент с тотальной проверкой шпаргалок перед сдачей ЕГЭ посчитали вопиющей недопустимостью. Школа №11 Воронежа прославилась на всю Россию – в интернет попали кадры проверки школьниц перед экзаменом до полного оголения.