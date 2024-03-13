Минобороны озвучило причину катастрофы Ил-76 в Ивановской области

Военный самолёт загорелся в небе над Ивановской областью, что привело к гибели 15 людей12 марта в Ивановской области потерпел катастрофу военно-транспортный самолёт Ил-76, на борту которого находились 15 человек.
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