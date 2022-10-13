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Энергодарский спортклуб получил оборудование для реабилитации людей после травм

Энергодарский спортклуб получил оборудование для реабилитации людей после травм

Сообщается, что необходимость в специализированном оборудовании была определена в ходе мониторинга. Он показал, что особая нужда состояла в инвентаре для физической реабилитации энергодарцев после травм либо заболеваний опорно-двигательной системы.

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