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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый CG-трейлер и открытие предзаказов ролевого боевика Black Myth: Wukong Китайски...

Новый CG-трейлер и открытие предзаказов ролевого боевика Black Myth: Wukong Китайски...

Новый CG-трейлер и открытие предзаказов ролевого боевика Black Myth: WukongКитайский разработчик Game Science продолжает рекламную кампанию по многообещающему ролевому боевику Black Myth: Wukong и показал новый кинематографичный трейлер вместе с объявлением об открытии предзаказов.

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