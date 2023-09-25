Страна и люди

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Глава МИД Финляндии Валтонен признала, что от санкций страдают простые россияне

Глава МИД Финляндии Валтонен признала, что от санкций страдают простые россияне

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что санкции затрагивают также жизнь простых россиян, и добавила, что у западных стран просто нет выбора.

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Комментарии
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Надежда
Тупая американская 40-летняя подстилка! Я еще раз убедилась, что баб нельзя пускать на высокие должности во власти, хотя, признаю, что сегодня на западе и мужики от них не отстают!
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14 час.
Надежда
&quot;Политическая ситуация в России еще больше ухудшилась. Это дает довольно мрачную картину того, что сейчас возможно в стране. Особенность этих авторитарных государств в том, что все кажется очень стабильным, пока однажды ситуация не перестанет быть очень стабильной. Я очень надеюсь, что российский народ получит ту власть, которую он заслуживает в условиях демократии. Если бы процесс демократизации в России действительно начался, было бы здорово поддержать его.&quot;                      Это слова от безмозглого чиновника от власти, ни фига не соображающего и просто повторяющего чушь за своими хозяевами
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14 час.
Надежда
Простые страдают, просто эти американские марионетки не могут сказать правду
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14 час.

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