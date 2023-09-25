Глава МИД Финляндии Валтонен признала, что от санкций страдают простые россияне

Тупая американская 40-летняя подстилка! Я еще раз убедилась, что баб нельзя пускать на высокие должности во власти, хотя, признаю, что сегодня на западе и мужики от них не отстают!

Надежда

"Политическая ситуация в России еще больше ухудшилась. Это дает довольно мрачную картину того, что сейчас возможно в стране. Особенность этих авторитарных государств в том, что все кажется очень стабильным, пока однажды ситуация не перестанет быть очень стабильной. Я очень надеюсь, что российский народ получит ту власть, которую он заслуживает в условиях демократии. Если бы процесс демократизации в России действительно начался, было бы здорово поддержать его." Это слова от безмозглого чиновника от власти, ни фига не соображающего и просто повторяющего чушь за своими хозяевами