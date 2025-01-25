Болеем за наших ♟♟ Сегодня в шахматном клубе города Борисоглебска проходит Открытый межрегиональный турнир по быстрым шахматам и блицу (лично-командный) памяти тренера-преподавателя Борисоглебской ДЮСШ А.
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Болеем за наших ♟♟ Сегодня в шахматном клубе города Борисоглебска проходит Открытый межрегиональный турнир по быстрым шахматам и блицу (лично-командный) памяти тренера-преподавателя Борисоглебской ДЮСШ А.