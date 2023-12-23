AFP: свыше 300 человек застряли во Франции из-за анонимного звонка про рабов

Более 300 граждан Индии застряли во аэропорту Ватри в 150 километрах от Парижа. Французские власти задержали самолет после анонимного сообщения о том, что на его борту находятся жертвы торговли людьми, сообщило агентство AFP.
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